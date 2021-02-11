期內，集團零售燃氣銷售額按年增40.5%至36.14億元，佔集團總營業額62.1%，較上年擴大1.9個百分點。當中，集團工業客戶的燃氣銷售額同比增46.5%至21.85億元，並接駁122名新工業客戶。集團表示，受惠於疫情的有效防控，中國國內消費出現反彈，天然氣需求大增。集團提供予工業客戶的管道天然氣用量增加29.7%至6.48億立方米。工業客戶的燃氣銷售額佔集團總額60.4%，按年擴大2.4%，為零售燃氣銷售的主要來源。

住宅用戶的燃氣銷售額則同比增26.7%至8.84億元，受到中國現有項目所在城市的新增燃氣管道接駁工程及人口增長所推動。不過，住宅用戶的燃氣銷售額佔集團總額收窄3.4個百分點至31.0%。

商業客戶的燃氣銷售額亦較去年同期增57.5%至3.10億元。集團指，2019年新冠病毒流行使商業客戶對燃氣的需求受到不利影響，但於今年食肆、學校及娛樂設施重新開放，需求恢復。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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