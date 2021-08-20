集團指，代價將分三期支付，最後一期款項於公司指定的核數師完成對該公司2021財年審核後，並達成2021年業績承諾，於2021財年實現淨利潤不低於9450萬元，以及整個業績承諾期間由2021年至2024年的該公司的收入年均複合增長率不低於15%。

世茂服務指，代價將以IPO所得款項支付。在完成交易後，世茂服務將持有公司六成股權，並將之財務併表，該公司現有股東則持有餘下4成股權。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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