世茂服務8.4億元購江蘇智慧環保解決方案公司60%
文章日期：2021年8月20日 18:00
世茂服務（0873）績前公布收購，集團今日公布，以8.424億元人民幣（下同）收購一間江蘇省無錫市的智慧環保整體解決方案公司的6成股權，代價將分三期支付。該智慧環保整體解決方案公司目前約擁有74個在管項目，業務分布於全國8個省份。
集團指，代價將分三期支付，最後一期款項於公司指定的核數師完成對該公司2021財年審核後，並達成2021年業績承諾，於2021財年實現淨利潤不低於9450萬元，以及整個業績承諾期間由2021年至2024年的該公司的收入年均複合增長率不低於15%。
世茂服務指，代價將以IPO所得款項支付。在完成交易後，世茂服務將持有公司六成股權，並將之財務併表，該公司現有股東則持有餘下4成股權。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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