MSCI中國A50互聯互通指數將追蹤50隻通過滬深港通交易的主要滬深股票表現，目標為每個行業至少兩隻，以全面反映中國的經濟狀況。該指數包含50隻合資格滬深港通交易的股票，並與主要MSCI A股指數的歷史表現高度相關。

港交所行政總裁歐冠昇表示，推出A股指數期貨，標誌著港交所在推進於香港建立離岸中國內地股票衍生產品系列邁出了關鍵一步，這隻新產品將可以為投資者提供一個有效管理A股相關資產風險的工具。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez稱，中國在全球投資市場的重要性與日俱增，中國股票在MSCI新興市場指數中的權重從 2009年12月的18%，增至2021年8月的34%，由此可見一斑。

港交所屹今已推出合共41隻追蹤MSCI指數的衍生產品。

滬深港通成交量在2021年第一季再創新高，北向和南向交易的日均成交額分別增加至1268億元人民幣和608億元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

華大酒店上半年虧轉盈賺876萬 酒店業務收回升至1.19億

中國電信7月5G用戶按年增逾5000萬

香港小輪委任醫思健康前營運總監李嘉豪為總經理

灣區發展中期多賺1.49倍至2.87億人幣 派中期息11.1港仙

華潤燃氣中期多賺36% 息15仙

華誼騰訊娛樂中期虧損收窄至719萬 不派息

證監會批准港交所推出A股指數期貨合約

煤氣上半年多賺57.8%至42億元 派中期息12仙

傳中國恒大正與越秀地產洽售香港恒大中心 開價20億美元

國泰發內部通告 12月1日不再接受檢測證明 員工必須接種疫苗

傳內地監管白酒市場 五糧液、矛台齊跌

馬斯克：特斯拉明年或推出人形機器人原型

呷哺呷哺創辦人決定關200間虧損門店