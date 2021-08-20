【李曉佳專欄】會計師公會似「跑數」 向政府爭權
文章日期：2021年8月20日 18:00
【明報專訊】香港政治環境突變，不同行業的專業團體都陸續被清剿，例如擁有48年歷史的教協，早前已宣布解散；香港金融圈一定利字當頭，少談政治，理論上影響較小，不過會計師公會亦面臨危機。早前財務匯報局開聲要收回發牌同非上市公司審核監察權，意味公會將徹底變成聯誼會。筆者聽聞，公會近期就積極調查同處分一大堆陳年舊案，業界就估計，公會此舉可能係想用這堆「戰績」拗數，結果殃及一眾會員。
筆者不同範疇的會計師朋友，不少近期都收到會計師公會的調查通知，要求五花八門，例如要求交出某某公司的審計資料、見面談及之前的審計工作。有在中小行任合伙人的朋友說，公會早前突然來信調查一些「陳年舊case」，要求交出底稿等資料，然後笑笑口話要搵返都要花點時間。
更甚者，筆者有朋友已離開會計行業多年，轉職到其他金融相關範疇，近期也有因為其他監管事項，突然被公會通知「違反專業操守」而被罰款。他坦言事件不屬違規事項，早已與其他監管機構達成協議及處分，公會事隔多時近日突然插手罰款。
有業界朋友認為，會計師公會突然積極翻舊帳，與財匯局早前宣布擬進一步收回權力有關，「𠵱家跑番多啲數，用嚟同財匯局講：嗱我好落力執法㗎！」他說，聽聞現時公會仍然希望與港府財經事務及庫務局拗數，希望政府先作諮詢再實行，再從建議方案着手「減辣」，爭取為公會保留一定權力。
積極查陳年舊案 顯「落力執法」
其實早在財庫局及財匯局唱雙簧，宣布擬收回發牌同非上市公司審核監察權時，筆者不少金融圈朋友都覺得屬正常發展，事關近年政府方向都是將行業監管權收回，由獨立機構負責監管，例如2015年成立保監局便是一例；坊間甚至有說法指出，會計師公會不應該「自己人查自己人」，認為會構成利益衝突。
筆者身邊有不少會計界朋友，公會多年來工作是否做得無懈可擊？大家心中有數；要說是「自己人查自己人」，香港警隊便是自己人查自己人，有人大聲疾呼有問題嗎？權歸財匯局，糾結一輪，筆者覺得由獨立監管機構監管專業界別固是大勢所趨，但問題公司無數，財匯局至今高調宣布調查的3家上市公司中，一家叫康宏，它的對頭人是前高官馬時亨；一家叫壹傳媒（0282），更不用多說。會計師們，自求多福吧。