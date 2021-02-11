華大酒店上半年虧轉盈賺876萬 酒店業務收回升至1.19億
文章日期：2021年8月20日 17:21
華大酒店（0201）公布中期業績，期內純利錄876.3萬元，較去年同期虧損1.54億元，成功轉虧為盈。每股盈利為0.1仙，不派息。
集團今年上半年總收入為1.42億元，按年增加58%；其中酒店服務收入高達1.19億元，較去年同期234.8萬元大幅增加。
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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