中國電信7月5G用戶按年增逾5000萬
文章日期：2021年8月20日 17:12
中國電信 （0728） 公布7月運營數據，移動用戶數為較上月增213萬至3.65億用戶，按年同比則增1360萬用戶。其中，5G套餐用戶數量按月增706萬至1.38億用戶，按年同比大增5171萬。有線寬帶用戶數量則按月微增88萬至1.65億用戶。固定電話用戶數則按月下跌2萬至1.07億用戶，按年則減76萬。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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