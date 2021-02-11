集團期內收入達9.31億元，較去年同期4.62億元大增1.02倍；主要由於集團分佔兩間高速公路合營企業的淨溢利達人民幣 3.02億元，扭轉去年同期的虧損情況，及受惠匯兌收益淨額錄1400萬元。

由於同比基數較低，集團旗下收費高速公路項目收入均錄增幅，其中廣深高速公路今年上半年錄得6.12億元，按年升一倍；而廣珠西綫高速公路則錄3.19億元，同比增加1.04倍。

集團續透露，深投控與深高速於本月10日就出售集團71.83%股權之交易，簽訂買賣協議，惟仍需待先決條件達成後，方告完成交易；而隨後深投控仍為集團最終控股股東。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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