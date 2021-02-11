灣區發展中期多賺1.49倍至2.87億人幣 派中期息11.1港仙
文章日期：2021年8月20日 17:08
深圳投控灣區發展（0737）公布，截至今年6月底止，集團中期多賺1.49倍至2.87億元（人民幣，下同）；宣派中期息每股9.3分，即每股約11.1港仙。
集團期內收入達9.31億元，較去年同期4.62億元大增1.02倍；主要由於集團分佔兩間高速公路合營企業的淨溢利達人民幣 3.02億元，扭轉去年同期的虧損情況，及受惠匯兌收益淨額錄1400萬元。
由於同比基數較低，集團旗下收費高速公路項目收入均錄增幅，其中廣深高速公路今年上半年錄得6.12億元，按年升一倍；而廣珠西綫高速公路則錄3.19億元，同比增加1.04倍。
集團續透露，深投控與深高速於本月10日就出售集團71.83%股權之交易，簽訂買賣協議，惟仍需待先決條件達成後，方告完成交易；而隨後深投控仍為集團最終控股股東。
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