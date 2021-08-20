上半年，集團營業額錄344.16億元，按年增加52.5%，整體毛利率為25.5%，較去年同期下跌1.5個百分點，毛利87.9億元，按年增長44.4%。集團指，整體毛利率的下跌主要是由於期內上游天然氣價格 較去年同期疫情期間價格回調所致。

期內，集團天然氣銷售量較去年同期增長29.5%至171.59億立方米，工業銷氣量錄得83.74億 立方米，按年增長41.3%，佔集團總銷氣量的48.8%，商業銷氣量錄得39.13億 立方米，按年增長36.7%，佔集團總銷氣量的22.8%，居民銷氣量錄得41.95億 立方米，按年增長8.0%，佔集團總銷氣量的24.4%。

上半年集團新簽約12個分佈式能源項目，預計總投資額1.9億元，累計項目數量達到71個，錄得能源銷售量同比增長 87.3%。

華潤燃氣收報47.7元，跌2.55%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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