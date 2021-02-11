集團今年上半年總收入達1.83億元，較去年同期4235.6萬元，升3.3倍。主要由於旗下電影《勝利號》和《迷途羔羊》已於期內分別在Netflix及Apple TV +成功上映，帶動收入增長。

按業務劃分，集團娛樂及媒體業務總收入按年增加33%，至1.27億元，佔整體收入近七成；至於健康及養生服務方面，期內收入則升45%至5598.5萬元。

華誼騰訊娛樂今日收報0.234元，跌2%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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