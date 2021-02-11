華誼騰訊娛樂中期虧損收窄至719萬 不派息
文章日期：2021年8月20日 16:51
華誼騰訊娛樂（0419）收市後公布中期業績，期內虧損由去年1160.1萬元，收窄38%至719萬元。每股虧損0.05仙，不派息。
集團今年上半年總收入達1.83億元，較去年同期4235.6萬元，升3.3倍。主要由於旗下電影《勝利號》和《迷途羔羊》已於期內分別在Netflix及Apple TV +成功上映，帶動收入增長。
按業務劃分，集團娛樂及媒體業務總收入按年增加33%，至1.27億元，佔整體收入近七成；至於健康及養生服務方面，期內收入則升45%至5598.5萬元。
華誼騰訊娛樂今日收報0.234元，跌2%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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