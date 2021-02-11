煤氣上半年多賺57.8%至42億元 派中期息12仙
文章日期：2021年8月20日 16:32
中華煤氣 （0003） 公布中期業績，截至今年6月底，已計燃料調整費的營業額為247.2億元，按年升35.6%，股東應佔稅後溢利為42.0億元，按年升57.8%，每股盈利為22.5仙，去年同期為14.3仙，每股中期股息派12仙，按年持平。
期內，本港煤氣銷售為147.35億兆焦耳，按年減少2.8%，內地城市燃氣銷售量則同比增27.7%至158.99億兆焦耳。本港客戶數目按年增0.89% 至195.2萬，內地城市燃氣客戶數目則同比升8.0%至3301.5萬。
集團表示，本港疫情逐步回穩，營商環境略見改善。惟餐飲業仍受制於堂食限聚措施，對公司之工商業煤氣銷售產生負面影響，而住宅煤氣銷售方面則受惠於家居煮食及熱水用量增加，然而期內本港平均氣溫較去年同期為高，影響住宅煤氣銷售量。不過，受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加，而本港爐具銷售量則較去年同期上升12.8%。
集團又指，集團內地業務維持平穩發展，上半年已於集團已合共取得451個項目，較去年同期多40個。
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