期內，本港煤氣銷售為147.35億兆焦耳，按年減少2.8%，內地城市燃氣銷售量則同比增27.7%至158.99億兆焦耳。本港客戶數目按年增0.89% 至195.2萬，內地城市燃氣客戶數目則同比升8.0%至3301.5萬。

集團表示，本港疫情逐步回穩，營商環境略見改善。惟餐飲業仍受制於堂食限聚措施，對公司之工商業煤氣銷售產生負面影響，而住宅煤氣銷售方面則受惠於家居煮食及熱水用量增加，然而期內本港平均氣溫較去年同期為高，影響住宅煤氣銷售量。不過，受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加，而本港爐具銷售量則較去年同期上升12.8%。

集團又指，集團內地業務維持平穩發展，上半年已於集團已合共取得451個項目，較去年同期多40個。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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