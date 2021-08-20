總結過去一周，恒指累跌5.84%或1541點，跌幅是去年3月13日後最大；國指本周累跌6.78%或635點，跌幅是今年2月26日後最大；恒科指本周累跌10.54%或694點，跌幅同為2月26日後最大。

美團（3690）領跌大市，埋單挫4.54%，收報193.4元，拖低恒指67點；其次為藥明生物（2269）跌7.47%，收報105.3元，拖跌大市61點。

人大常委通過《中華人民共和國個人信息保護法》，科網股沽壓沉重。阿里巴巴（9988）跌2.59%，收報157.9元；騰訊（0700）回勇，收市升1%，收報425.4元；小米（1810）跌2.29%，收報23.45元；網易（9999）收報120元，跌4.69%；京東（9618）收報241.4元，跌2.11%；嗶哩嗶哩（9626）收報494元，跌5.18%。

官媒稱要保障互聯網處方用藥安全，醫療股重挫，平安好醫生（1833）一度創上市以來最大跌幅，收報58.3元，跌14.39%；阿里健康（0241）收報9.97元，跌13.3%，是跌幅最大的藍籌。京東健康（6618）收報58.1元，跌14.37%。另外，微創醫療（0853）收報44.15元，跌5.76%；希瑪眼科（3309）收報6.79元，跌8.61%；醫思醫療（2138）收報10.16元，跌3.61%。

豬肉概念股反彈，萬洲（0288）升4.85%，收報5.84元，表現為藍籌之冠。

電力板塊逆市揚。今日公布業績的華潤電力（0836）收報16.28元，升9.26%；中電（0002）升0.9%，收報78.8元；龍源電力（0916）收報13.16元，升1.23%。

新股方面，心瑋醫療（6609）今日首掛，收報129元，跌24.56%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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