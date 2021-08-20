證監會批准港交所推出A股指數期貨合約
文章日期：2021年8月20日 16:36
證監會宣布，批准港交所（0388）推出A股指數期貨合約。證監會行政總裁歐達禮表示，A股期貨合約可為參與中國A股市場的全球投資者、包括在本港透過互聯互通機制交易的投資者，提供一項重要且嶄新的風險管理工具。投資者如能在香港買賣A股期貨及有效地對沖定價風險，預期將可促進長線資金流入內地市場的增長。
歐達禮續稱，推出這期貨合約是香港資本市場發展的重大里程碑，鞏固香港在國際市場上，作為金融風險管理和接通中國市場中心的重要地位。
港交所即將向市場公佈有關合約的詳情及推出日期。
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