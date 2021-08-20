傳中國恒大正與越秀地產洽售香港恒大中心 開價20億美元
文章日期：2021年8月20日 16:29
據報導，知情人士指，中國恒大正在與國有背景的越秀地產談判，出售其位於香港灣仔的辦公大樓。兩家公司仍在談判，尚未做出任何決定。
該知情人士說，中國恒大開價超過20億美元（約156億港元），較其在2015年11月從華置（0127）手上購買的成本為125億港元，高出約31億港元。
其後曾多次傳出中國恒大藉該項物業抵押融資，而該物業當年以分期6年方式付款。由於交易於2015年11月進行，相信今年中國恒大仍需支付最後一期代價，據當時公告，最後一期分期為成交六周年或之前支付代價的10%，涉及12.5億港元。
本報正向中國恒大及越秀查詢，彭博則指恒大沒有回應尋求評論的請求，越秀地產在香港和廣州的辦公室均未獲接聽。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
國泰發內部通告 12月1日不再接受檢測證明 員工必須接種疫苗
東方海外中期溢利大增26.5倍至28.1億美元 派中期息1.76美元