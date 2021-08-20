從12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。

對接種疫苗仍有顧慮的個別員工，國泰會免費提供接種疫苗前的醫療評估，而所有駐港後勤員工亦可享有兩天疫苗假期。集團會另行考慮因健康原因而無法接種疫苗的員工個案。

國泰指一直鼓勵員工、服務供應商及廣大香港市民一起接種疫苗，目前89%的駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的駐港機師及約92%的駐港機艙服務員。今年，駐港的機組人員在抵港時及其後的日子已接受逾8萬次病毒檢測，當中並無陽性結果。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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