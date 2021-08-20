馬斯克：特斯拉明年或推出人形機器人原型
文章日期：2021年8月20日 15:38
特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克(Elon Musk)表示，公司或於明年推出「Tesla Bot」人形機器人原型，以從事人們不喜歡做的危險、重複性或枯燥的工作。
馬斯克在特斯拉的人工智能(AI)日活動指出，這種高度約為5英尺8英寸的機器人將能夠處理各種工作，對經濟產生深遠影響，解決勞動力短缺問題，而且機械人價格亦不昂貴。
特斯拉的「完全自動駕駛」輔助系統的安全性和性能備受市場關注及審查，馬斯克沒有就此作出回應。但他表示，有信心利用目前的車載攝像頭和計算機實現比人工駕駛更安全的完全自動駕駛。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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