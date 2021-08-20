馬斯克在特斯拉的人工智能(AI)日活動指出，這種高度約為5英尺8英寸的機器人將能夠處理各種工作，對經濟產生深遠影響，解決勞動力短缺問題，而且機械人價格亦不昂貴。

特斯拉的「完全自動駕駛」輔助系統的安全性和性能備受市場關注及審查，馬斯克沒有就此作出回應。但他表示，有信心利用目前的車載攝像頭和計算機實現比人工駕駛更安全的完全自動駕駛。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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