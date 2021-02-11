呷哺呷哺創辦人決定關200間虧損門店
文章日期：2021年8月20日 15:41
經歷多番高管震盪後，由創辨人賀啟光重掌行政總裁一職的呷哺呷哺（0520），據北京商報報導，賀啟光回歸後首次發聲，表示將專注在「止損」一環，旗下小火鍋品牌「呷哺呷哺」部分門店存在嚴重的選址錯誤，導致虧損，故決定關閉200家呷哺呷哺虧損門店。
近年內需餐飲股，既以快速舖店及多品牌刺激增長，不過據報導指，對於關店200間的決定，賀啟光表示，近幾年呷哺呷哺走了不少彎路，包括選址、管理、定位等違背了呷哺呷哺作為大眾消費為主的餐飲品牌的定位，因此決定今年不再拓展門店。
除此之外，呷哺呷哺還將在人員架構、優化餐廳模型、員工薪酬激勵等方面推出新舉措。其中，呷哺呷哺與另一子品牌「湊湊」在開發選址、產品研發、供應鏈、會員服務、人員培養等方面進行融合打通，意味集團旗下品牌獨立發展的現狀將有所改變。
呷哺呷哺將於本月31日發布中期業績，截至去年底，集團的呷哺呷哺餐廳數量達1061間，當中一線城市佔376間，二線城市佔431間，三線或以下城市佔254間。湊湊餐廳數量則達140間，當中4間位於香港，一線城市佔60間，二線城市佔75間，三線城市佔1間。
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