近年內需餐飲股，既以快速舖店及多品牌刺激增長，不過據報導指，對於關店200間的決定，賀啟光表示，近幾年呷哺呷哺走了不少彎路，包括選址、管理、定位等違背了呷哺呷哺作為大眾消費為主的餐飲品牌的定位，因此決定今年不再拓展門店。

除此之外，呷哺呷哺還將在人員架構、優化餐廳模型、員工薪酬激勵等方面推出新舉措。其中，呷哺呷哺與另一子品牌「湊湊」在開發選址、產品研發、供應鏈、會員服務、人員培養等方面進行融合打通，意味集團旗下品牌獨立發展的現狀將有所改變。

呷哺呷哺將於本月31日發布中期業績，截至去年底，集團的呷哺呷哺餐廳數量達1061間，當中一線城市佔376間，二線城市佔431間，三線或以下城市佔254間。湊湊餐廳數量則達140間，當中4間位於香港，一線城市佔60間，二線城市佔75間，三線城市佔1間。

股份今日曾見52周低，暫報6.05元，跌1.47%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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