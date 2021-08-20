根據《規定》，未經駕駛員同意，不得收集數據，汽車數據處理活動應在「車內處理」。此外，攝像頭和雷達等內置硬件的精度應足以完成其功能即可，並且所有收集的數據都應盡可能匿名。

另外，新規定旨在減少對汽車數據的「無序收集和違規濫用」。適用的對象包括汽車製造商、零部件和軟件供應商、經銷商、維護和維修公司以及包括滴滴在內的網約車公司。

關鍵數據必須全部在境內存儲，因業務需要確需向境外提供重要數據者，必須經網信辦及國務院有關部門批准。政府還將進行隨機調查，並要求企業提交數據管理的年度報告。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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