汽車數據安全管理規定十月實行 約束汽車製造商等收集個人訊息
文章日期：2021年8月20日 14:41
國家網信辦、公安部等五部門近日聯合發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，自10月1日起施行。規定進一步約束了汽車製造商等相關組織收集的訊息。
根據《規定》，未經駕駛員同意，不得收集數據，汽車數據處理活動應在「車內處理」。此外，攝像頭和雷達等內置硬件的精度應足以完成其功能即可，並且所有收集的數據都應盡可能匿名。
另外，新規定旨在減少對汽車數據的「無序收集和違規濫用」。適用的對象包括汽車製造商、零部件和軟件供應商、經銷商、維護和維修公司以及包括滴滴在內的網約車公司。
關鍵數據必須全部在境內存儲，因業務需要確需向境外提供重要數據者，必須經網信辦及國務院有關部門批准。政府還將進行隨機調查，並要求企業提交數據管理的年度報告。
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