有線伙日本NTT推管理式網絡服務
文章日期：2021年8月20日 15:13
日本電訊集團NTT跟有線寬頻（1097）全資子公司 i-DATA今天宣布，建立策略性合作伙伴計劃，開拓不同範疇的項目，當中包括管理式網絡服務，以滿足本港企業對網絡穩定、業務持續性及網絡安全方面日益增長的需求。
NTT 與i-DATA亦計劃開拓其他服務範疇，包括管理式數據中心，以及「客戶服務中心即服務」 （call-center-as-a-service，簡稱CCaaS），透過整合和管理整個客戶體驗（CX）生態系統，協助企業以數碼化全面優化其客戶服務。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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