NTT 與i-DATA亦計劃開拓其他服務範疇，包括管理式數據中心，以及「客戶服務中心即服務」 （call-center-as-a-service，簡稱CCaaS），透過整合和管理整個客戶體驗（CX）生態系統，協助企業以數碼化全面優化其客戶服務。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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