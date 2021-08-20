滬指兩連跌 全周跌2.53%
文章日期：2021年8月20日 15:05
內地股市午後仍疲弱。滬指兩連跌，午後一度跌穿3400點，低見3394點，收市收復3400點大關，收報3427點，跌38點或1.1%，成交額5527億元人民幣。過去一周，滬指累跌2.53%。
深證成指終止兩連升，日中最低見14100點，收報14253點，跌233點或1.61%，成交額6999億元，兩市合共成交額12526億元。全周計，深證成指累跌3.69%。
創板指同樣終止兩連升，跌穿3200點大關，收報3192點，跌85點或2.61%，過去一周累跌4.55%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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