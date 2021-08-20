潤電績後逆市升 高見16.22元
文章日期：2021年8月20日 14:53
華潤電力 （0836） 今日公布中期業績，核心盈利增近兩成，中期息增派11%。華潤電力午後升幅擴大，一度高見16.22元，暫最高升幅為8.86%。
華潤電力暫報16.14元，升8.32%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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