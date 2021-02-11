全球芯片短缺之下，半導體行業總價值上漲21%，行業第一的台積電上漲27%，接近3.7萬億，世界排名上升一位至第十。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤稱，未來世界經濟格局主要看中美，世界上80%最優秀的獨角獸級創業公司都來自美國和中國。而中美貿易戰加速了兩國經濟脫鈎，加劇了半導體等高科技領域的競爭。

今年中國有7間新上榜企業，分別為快手（1024）、智飛生物、韋爾股份、嗶哩嗶哩（9626）、恩捷股份、贛鋒鋰業（1772）、億緯鋰能。

11家中國企業則落榜，包括民生銀行（1988）、龍湖（0960）、思摩爾（6969）、海底撈（6862）、小鵬汽車（9868）和銀河娛樂（0027）等。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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