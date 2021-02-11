蘋果蟬聯胡潤世界500強 騰訊排第6
文章日期：2021年8月20日 14:48
中國胡潤研究院發布，蘋果以15.8萬億元人民幣（下同）價值蟬聯「世界500強」榜首，前10中有七家均為美國企業，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及台積電（2330）則為僅有的三家非美國企業，分別排行第6、9及10。
全球芯片短缺之下，半導體行業總價值上漲21%，行業第一的台積電上漲27%，接近3.7萬億，世界排名上升一位至第十。
胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤稱，未來世界經濟格局主要看中美，世界上80%最優秀的獨角獸級創業公司都來自美國和中國。而中美貿易戰加速了兩國經濟脫鈎，加劇了半導體等高科技領域的競爭。
今年中國有7間新上榜企業，分別為快手（1024）、智飛生物、韋爾股份、嗶哩嗶哩（9626）、恩捷股份、贛鋒鋰業（1772）、億緯鋰能。
11家中國企業則落榜，包括民生銀行（1988）、龍湖（0960）、思摩爾（6969）、海底撈（6862）、小鵬汽車（9868）和銀河娛樂（0027）等。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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