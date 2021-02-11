據新聞稿，是次合作將結合 HKTaxi 的軟件設計和本地知識以及 Uber 在全球運營及科技研發的專業經驗，有助推動香港的士業界發展。同時，此舉亦突顯了香港作為亞太區初創和交通樞紐的角色。是次合作將不會對使用 Uber 及 HKTaxi 應用程式的司機和乘客帶來即時影響。

HKTaxi 聯合創辦人 Kay Lui 表示是次合作讓雙方能夠以更具影響力的方式延續這使命，期待能透過多年來的本地專業知識和初創精神，以及 Uber 的全球運營經驗，攜手為香港的司機、乘客和業界人士締造更完善的的士行業。

Uber 香港區總經理鍾志霆（Estyn）表示很高興 Kay、Maff 以及整個 HKTaxi 團隊加入 Uber 香港團隊，並期待能夠共同推動網約車在香港普及化。是次合作是 HKTaxi 在發展路上的一個全新里程，很榮幸能夠參與其中，繼續支持和推動的士業創新及發展。隨著愈來愈多人使用 Uber 選乘的士服務，此舉將進一步彰顯我們對香港以及全球的士行業的重視。

昨日另一間網上購物平台士多（Ztore)以2億元向電視廣播（511）(TVB)出售75%股權，當中僅7000萬為現金代價。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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