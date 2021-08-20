黃思麗表示，由於去年新冠肺炎疫情爆發時，市民蜂擁搶購日常用品，導致一田期內整體銷情高企，故集團今年首半年超市生意額按年有所回落，百貨板塊則持續受壓，續錄跌幅。

她續指，近期貨運價格較正常水平上漲四至五倍，成本大幅增加，故相信全年純利或會受到影響，而由於集團今年部分時間關閉荃灣、大埔等兩間分店作全面翻新，對整體銷售額亦有所影響，預計全年整體超市銷售額將錄得跌幅。

一田百貨由即日起至9月2日，舉辦「一田清酒祭」，提供逾300款清酒供客人選購，同時推出「AI味覺判定遊戲」，協助客人挑選最適合自己口味的清酒。此外，為迎接第二期消費券發放，一田亦加推購物優惠，包括購買1000元現金券，即送120元優惠券；另在9月1日至10月10日期間，逢星期五至日及公眾假期，憑銀聯卡於一田超市即日單一消費滿500元或以上，或於一田百貨即日單一消費滿1000元或以上，即可獲贈高達10%回贈。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

金輝漏報包括騰訊、港交所等多隻藍籌股交易

【有片：選股王】港股高位累挫兩成「見熊」 跌市可以買咩股？

東方海外中期溢利大增26.5倍至28.1億美元 派中期息1.76美元

中海外宏洋半年多賺32.7% 中期息每股0.08元

綠心料上半年虧損收窄96.5%

潤電上半年核心多賺兩成 中期息增11%

完美醫療主席溢價行使購股權 斥500萬元增持70.9萬股

佳兆業美好將隨母企攻港物管市場 已獲取相當資格

中國據後推遲將反外國制裁法納入基本法的投票 港股半日跌576點

聯合能源按年多賺1.27倍至9.59億元 不派中期息