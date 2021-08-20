一田：消費券發放首兩星期 百貨銷售錄雙位數增長
文章日期：2021年8月20日 13:57
政府首期消費券於本月初發放，刺激本地消費力。其中一田百貨行政總裁黃思麗指，狂消費券發放後首兩個星期，集團旗下百貨銷售額按年錄雙位數升幅，惟超市仍較去年微跌。
黃思麗表示，由於去年新冠肺炎疫情爆發時，市民蜂擁搶購日常用品，導致一田期內整體銷情高企，故集團今年首半年超市生意額按年有所回落，百貨板塊則持續受壓，續錄跌幅。
她續指，近期貨運價格較正常水平上漲四至五倍，成本大幅增加，故相信全年純利或會受到影響，而由於集團今年部分時間關閉荃灣、大埔等兩間分店作全面翻新，對整體銷售額亦有所影響，預計全年整體超市銷售額將錄得跌幅。
一田百貨由即日起至9月2日，舉辦「一田清酒祭」，提供逾300款清酒供客人選購，同時推出「AI味覺判定遊戲」，協助客人挑選最適合自己口味的清酒。此外，為迎接第二期消費券發放，一田亦加推購物優惠，包括購買1000元現金券，即送120元優惠券；另在9月1日至10月10日期間，逢星期五至日及公眾假期，憑銀聯卡於一田超市即日單一消費滿500元或以上，或於一田百貨即日單一消費滿1000元或以上，即可獲贈高達10%回贈。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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