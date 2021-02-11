期內，東方海外航運總體的貨運量增加19%，每個標準箱平均收益增長74%，令總收益得以提升108%。當中，亞洲╱歐洲航線的表現極為出色，貨運量增加 20%，收益提高 183%，每個標準箱平均收益增長137%。

集團表示，由於新冠疫情緩，重新解除封鎖及經濟復甦的跡象，進口經濟體的需求遠超預期，特別是跨太平洋航線使期內溢利大增。不過，有效總供應力水平一直承受嚴峻壓力，世界各地出現眾多營運挑戰，如港口擁堵、惡劣天氣導致船期延誤、勞資糾紛、卡車運力短缺等，減緩了集裝箱在航線網絡上的流通速度，也減緩了貨櫃輪在港口之間的航行進程。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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