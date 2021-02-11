東方海外中期溢利大增26.5倍至28.1億美元 共派息4.41美元
文章日期：2021年8月20日 12:33
貨櫃運輸及物流股東方海外 （0316） 公布，截至今年6月止，中期收益為69.88億元 (美元，下同) ，按年升90.5%，期内溢利為28.1億，按年大增26.5倍，每股盈利為4.42元，去年同期為0.16元。中期股息每股派1.76美元，約13.728港元，去年同期派4.89美仙，約0.381港元，特別股息，每股派2.65美元，約20.67元。
期內，東方海外航運總體的貨運量增加19%，每個標準箱平均收益增長74%，令總收益得以提升108%。當中，亞洲╱歐洲航線的表現極為出色，貨運量增加 20%，收益提高 183%，每個標準箱平均收益增長137%。
集團表示，由於新冠疫情緩，重新解除封鎖及經濟復甦的跡象，進口經濟體的需求遠超預期，特別是跨太平洋航線使期內溢利大增。不過，有效總供應力水平一直承受嚴峻壓力，世界各地出現眾多營運挑戰，如港口擁堵、惡劣天氣導致船期延誤、勞資糾紛、卡車運力短缺等，減緩了集裝箱在航線網絡上的流通速度，也減緩了貨櫃輪在港口之間的航行進程。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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