自發現該規定，已對內部監控系統進行全面檢討，及實施若干改進，又委派額外人力資源監察其證券交易等，以確保全面遵守上市規則之所有披露及其他要求。

集團今次補充披露自2020年3月6日至2021年1月5日的多項交易，當中涉及工行2宗交易、港交所5宗、騰訊2宗及平保一宗。

集團指，進行該等交易是為財務及流動資金管理，集團經常作出包括股本證券之投資，以便能夠享有潛在資本收益及股息收入。鑑於相關上市證券之現行市價，管理層認為上述交易為具吸引力之市場機會。此外，由於證券乃按市價購入及出售，管理層相信有關條款為公平及合理，並符合公司及其股東之整體利益。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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