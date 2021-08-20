金輝漏報包括騰訊、港交所等多隻藍籌股交易
文章日期：2021年8月20日 12:44
金輝集團（0137）公告，其擁有55.69%的間接附屬公司於2020年及2021年進行涉及藍籌股工行（1398）、港交所（0388）、騰訊（0700）及平保（2318）的買賣，以作財務及流動資金管理，但未有按上市規則盡快刊登公布。
自發現該規定，已對內部監控系統進行全面檢討，及實施若干改進，又委派額外人力資源監察其證券交易等，以確保全面遵守上市規則之所有披露及其他要求。
集團今次補充披露自2020年3月6日至2021年1月5日的多項交易，當中涉及工行2宗交易、港交所5宗、騰訊2宗及平保一宗。
集團指，進行該等交易是為財務及流動資金管理，集團經常作出包括股本證券之投資，以便能夠享有潛在資本收益及股息收入。鑑於相關上市證券之現行市價，管理層認為上述交易為具吸引力之市場機會。此外，由於證券乃按市價購入及出售，管理層相信有關條款為公平及合理，並符合公司及其股東之整體利益。
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