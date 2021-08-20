全市下跌股份逾1300隻，可說是泥沙俱下，相對較好的是本地地產股和房託；傳統公用股中電（0002）、港燈（0006）；大型內銀股如建行（0939）、工行（1398）；軟件股如金蝶（0268）、微盟（2013）；個別資管業務佔比較大的券商股如東方證券（3958）、中信證券（6030）等。

上述股份的特點是要麼是防守性，要麼是基本因素仍然景氣而估值也合理。從這邏輯推斷，太古（0019）也值得一看。太古多項業務都受到疫情影響，例如本港甲廈、航空、海事等，復蘇並不明顯，估值也低，但大致上最壞情況已過。集團市帳率只有0.3倍左右，基本上是內房股估值，又或者是與北控（0392）、上實（0363）等看齊。但太古持有的都是優質資產，重回正軌只是時間問題，而由於估值低，股息率達到4厘至5厘，已這還未反映未來1-2年業務復蘇令股息增加的。

太古績後股價急升，之後大市暴跌也僅小幅微調，持貨者都惜售。除非中央推出更加極端的政策，否則下跌空間有限，可候低收集捕捉中集團中線復蘇的升浪。

張兆聰

明報首席評論員