中海外宏洋半年多賺32.7% 中期息每股0.08元
文章日期：2021年8月20日 12:30
中海外宏洋（0081）公布中期純利按年升32.7%，至27億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.789元，派中期股息每股0.08港元，按年升14.3%。
集團上半年合約銷售額達432.873億元，按年升55.3%。上半年營業額達257.377億元，按年升59.8%﹔經營溢利為51.111億元，按年升16.1%。上半年整體毛利率23.6%，按年跌9.1個百分點，2020年中期整體毛利率為32.7%。中期淨負債比率為48%。
集團截至上半年土儲樓面面積共達3283.57萬平方米，期內擴展業務至三個新城市，包括安徽省安慶市、浙江省義烏市及江蘇省淮安市，上半年新增土地總樓面面積合共約604.21萬，總代價合共約265.13億元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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