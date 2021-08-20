綠心料上半年虧損收窄96.5%
文章日期：2021年8月20日 12:21
綠心集團（0094）發盈喜，料中期淨虧損將按年減少約96.5%，主要受惠於中國對新西蘭輻射松之強勁需求，以及蘇利南分部的產銷貢獻增加。
集團指，上半年總收入顯著增加約33.9%至約1.48億元，上半年確認新西蘭的人工林資產的非現金公允價值收益約2499.5萬元，按年增加362%，反映上半年情況對未來市場價格和需求作出的有利調整。
綠心早市收報0.152元，無升跌。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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