港股跌576點 恒科指尋底 醫療股成重災區 平安好醫生瀉17%
文章日期：2021年8月20日 12:09
科網股及醫療股急跌，港股曾跌734點或2.9%，創近一個月最大跌幅，低見24581點，為去年11月初以來低位，半日跌576點或2.28%，報24739點，成交金額1117億元；國指跌209點或2.34%，報8707點。恒生科技指數再創新低，跌穿6000點水平，半日收報5828點，跌3.57%。
ATMX全線挫，美團（3690）領跌，半日跌7.11%，收報188.2元，拖低恒指105點；阿里巴巴（9988）跌2.16%，收報158.6元；騰訊（0700）跌0.14%，收報420.6元；小米（1810）跌2.71%，收報23.35元。
科技股捱沽，網易（9999）一度創上市新低，低見117.2元，收報119.5元，跌5.08%；京東（9618）見52周低，低見236.4元，收報239元，跌3.08%；嗶哩嗶哩（9626）亦曾創上市新低，低見487.2元，收報490.4元，跌5.87%。
連日受「父子權鬥」事件困擾的萬洲（0288）反彈，半日升2.33%，收報5.7元，是升幅最大的藍籌。
醫療股重挫，平安好醫生（1833）一度急跌16.59%，創上市以來最大跌幅，收報57.7元，跌15.27%；阿里健康（0241）收報9.96元，跌13.39%，為表現最差藍籌。京東健康（6618）曾創上市新低，低見58.95元，收報59.8元，跌11.86%；微創醫療（0853）收報42.55元，跌9.18%；希瑪眼科（3309）收報6.78元，跌8.75%；醫思醫療（2138）收報9.99元，跌5.22%；復星醫藥（2196）收報48.7元，跌8.89%；和黃醫藥（0013）收報58.55元，跌6.32%。
恒大系個別發展，恒大（3333）見52周低，低見4.85元，收報4.9元，跌2%；恒大物業（6666）收報6.03元，升0.33%；恒大汽車（0708）收報9.62元，跌3.8%；恒騰（0136）收報3.75元，跌5.78%。
新股方面，心瑋醫療（6609）今早掛牌，半日跌23.5%，收報130.8元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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