科網股及醫療股急跌，港股曾跌734點或2.9%，創近一個月最大跌幅，低見24581點，為去年11月初以來低位，半日跌576點或2.28%，報24739點，成交金額1117億元；國指跌209點或2.34%，報8707點。恒生科技指數再創新低，跌穿6000點水平，半日收報5828點，跌3.57%。