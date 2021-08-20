潤電上半年核心多賺兩成 中期息增11%
文章日期：2021年8月20日 12:18
華潤電力（0836）公布，截至今年6月底止，中期盈利51.05億元，按年增長12.7%；每股基本盈利1.06元，派中期息每股0.25元，較去年同期多11.1%。
剔除匯兌損益、資產減值損失等非現金或非經常性損益影響，今年上半年核心盈利錄52.77億 元，增長19.1%。
期內可再生能源業務淨利潤貢獻44.65億元，火電業務淨利潤7.97億元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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