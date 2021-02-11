集團指，緊接歐陽江增持股權前，歐陽江擁有合共8.8億股，相當於公司已發行股本約71.99%。 緊隨歐陽江增持股權後，他擁有合共約8.81億股，相當於公司已發行股本約72.01%。

歐陽江對公司的未來前景充滿信心，並可能考慮日後於適當時候進一步增持其於公司的股權，惟須遵守適用法律及監管規定。

股份早市收跌5.28%，報6.28元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR連跌2日

官媒:互聯網強監管是「陣痛」 亦是機遇

港股25000點不保 高位挫兩成邁向熊市 美團曾瀉7.3%累市

官媒稱要保障互聯網處方用藥安全 平安好醫生創上市以來最大跌幅

思摩爾國際績後反跌 跌幅創近三個月最大跌幅

傳Google曾考慮向騰訊購《堡壘之夜》開發商Epic股份

百福控股發盈喜 料中期溢利介乎400至800萬人幣

內房股銀城國際中期少賺逾兩成 不派息

恒大回應被約談 將化解債務風險 澄清小米購恒大汽車股權僅初步交流

賽生藥業中期純利升4.3% 不派息

愛帝宮於成都新建愛帝宮月子中心 料10月開業

小米：曾與接觸各方面造車團隊交流 惟未有任何合作意向

滬深兩市低開 人行1年期及5年期LPR利率不變