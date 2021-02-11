完美醫療主席溢價行使購股權 斥500萬元增持70.9萬股
文章日期：2021年8月20日 12:17
完美醫療（1830）公布，主席、行政總裁兼執行董事歐陽江於昨日（8月19日）行使購股權，按每股行使價7.052元斥近500萬元增持公司70.9萬股，較昨日收市價6.63元或今日早市6.28元分別溢價6.37%及10.95%。
集團指，緊接歐陽江增持股權前，歐陽江擁有合共8.8億股，相當於公司已發行股本約71.99%。 緊隨歐陽江增持股權後，他擁有合共約8.81億股，相當於公司已發行股本約72.01%。
歐陽江對公司的未來前景充滿信心，並可能考慮日後於適當時候進一步增持其於公司的股權，惟須遵守適用法律及監管規定。
股份早市收跌5.28%，報6.28元。
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