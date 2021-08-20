聯合能源按年多賺1.27倍至9.59億元 不派中期息
文章日期：2021年8月20日 12:02
聯合能源 （0467） 公布中期業績，營業額按年升20.6%至34.56億元，擁有人應佔溢利9.59億元，按升大增1.27倍，每股基本盈利為3.66港仙，去年同期為1.61港仙，按往年慣例，不派中期息。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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