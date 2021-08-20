官媒:互聯網強監管是「陣痛」 亦是機遇
文章日期：2021年8月20日 11:28
內地官媒《經濟日報》以「互聯網強監管是陣痛也是機遇」為題發文，指出由今年起中國有關部門密集推出一系列新監管措施，形容在互聯網、校外培訓整頓方面下了「猛藥」，不斷收緊的監管政策，讓海外資本嗅出了不同的味道。
文章提到一些互聯網平台經濟逐步演變成了「壟斷經濟」，危害消費者權益，亦抑制企業創新，推高市場成本，更嚴重者會帶來系統性風險，威脅國家安全。
文章指出，在強監管下「陣痛」是不可避免，但更多是機遇，並形容反壟斷為一塊「試金石」，真正擁有核心競爭力，企業不斷創造經濟和社會雙重價值的企業，會走向欣欣向榮。對於科技互聯網企業而言，要積極尋求新的發展方式，不斷提升創新研發能力。同時，主動承擔更多社會責任，推動可持續社會價值創新。
文章又稱，中國支持健全資本市場、弘揚企業家精神和堅持對外開放的信心不會動搖。加強對平台經濟的監管，是表明中國大力發展數碼經濟的決心。中國數碼經濟快速增長的趨勢不會改變，引領全球發展的勢頭也同樣不會改變。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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