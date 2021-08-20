文章提到一些互聯網平台經濟逐步演變成了「壟斷經濟」，危害消費者權益，亦抑制企業創新，推高市場成本，更嚴重者會帶來系統性風險，威脅國家安全。

文章指出，在強監管下「陣痛」是不可避免，但更多是機遇，並形容反壟斷為一塊「試金石」，真正擁有核心競爭力，企業不斷創造經濟和社會雙重價值的企業，會走向欣欣向榮。對於科技互聯網企業而言，要積極尋求新的發展方式，不斷提升創新研發能力。同時，主動承擔更多社會責任，推動可持續社會價值創新。

文章又稱，中國支持健全資本市場、弘揚企業家精神和堅持對外開放的信心不會動搖。加強對平台經濟的監管，是表明中國大力發展數碼經濟的決心。中國數碼經濟快速增長的趨勢不會改變，引領全球發展的勢頭也同樣不會改變。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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