國企指數創逾16個月低，最新報8672點，跌243點或2.7%；恒科指再創新低，跌穿6000，最新報5793點，跌250點或4.14%。

ATMX全線走弱，美團（3690）插6.71%，報189元；騰訊（0700）無升跌，報415元，阿里巴巴（9988）跌3.09%，報157.1元；小米（1810）跌2.08%，報23.5元。

互聯網醫療股重挫，平安好醫生（1833）曾瀉14.46%，創上市以來最大跌幅，現報59.1元，跌13.22%。阿里健康（0241）跌穿10元，跌13.22%，報9.98元；京東健康（6618）跌11.86%，報59.8元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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