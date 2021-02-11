港股25000點不保 高位挫兩成邁向熊市 美團曾瀉7.3%累市
文章日期：2021年8月20日 11:12
港股今早低開75點後，之後愈跌愈多，失守25000點大關，最多插478點或1.89%，低見24838點，若以今年2月17日日中高位31168點計算，跌幅約兩成，意味港股勢將進入熊市。恒指現報24892點，跌423點或1.67%。
國企指數創逾16個月低，最新報8672點，跌243點或2.7%；恒科指再創新低，跌穿6000，最新報5793點，跌250點或4.14%。
ATMX全線走弱，美團（3690）插6.71%，報189元；騰訊（0700）無升跌，報415元，阿里巴巴（9988）跌3.09%，報157.1元；小米（1810）跌2.08%，報23.5元。
互聯網醫療股重挫，平安好醫生（1833）曾瀉14.46%，創上市以來最大跌幅，現報59.1元，跌13.22%。阿里健康（0241）跌穿10元，跌13.22%，報9.98元；京東健康（6618）跌11.86%，報59.8元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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