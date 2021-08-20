電子煙商思摩爾國際 （6969） 昨日公布中期業績，期內 經調整後淨利潤按年升 近1.3倍，不過，今日卻隨市急挫，股價一度低見36.55元，為今年8月5日36元後最低。今早曾跌最多15.78%，是今年5月26日後最大跌幅。