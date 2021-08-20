思摩爾國際績後反跌 跌幅創近三個月最大跌幅
文章日期：2021年8月20日 10:51
電子煙商思摩爾國際 （6969） 昨日公布中期業績，期內經調整後淨利潤按年升近1.3倍，不過，今日卻隨市急挫，股價一度低見36.55元，為今年8月5日36元後最低。今早曾跌最多15.78%，是今年5月26日後最大跌幅。
思摩爾國際現報36.8元，跌15.2%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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