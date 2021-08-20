傳Google曾考慮向騰訊購《堡壘之夜》開發商Epic股份
文章日期：2021年8月20日 10:28
外電報道，熱門遊戲《堡壘之夜》（Fortnite）開發商Epic Games提交予法庭文件顯示，在該公司拒絕Google提出在Google Play推出《堡壘之夜》的建議後，谷歌曾考慮從騰訊（0700）收購Epic Games的部分股權，從而控制該公司。
資料顯示，Google在2018年遭Epic Games拒絕後，曾經考慮接觸騰訊以收購部分Epic Games股分，或伙拍騰訊全面收購Epic Games。騰訊持有Epic Games約40%股權。
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