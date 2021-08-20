就有關向小米出售恆大汽車股權一事，中國恒大另發聲明指，「恒大汽車在戰略股東引進過程中，曾與小米集團有過初步交流，並未深入洽談推進。」

中國恒大系昨全線急跌，當中中國恆大（3333）跌4.76%，恒大汽車（0708）跌14.53%、恒大物業（6666）跌7.4%、恒騰網絡（0136）跌3.4%。

恒大就約談發公告，全文如下：「恒大集團將全面落實約談要求，堅定不移貫徹落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，切實履行企業主體責任，全力以赴、想盡一切辦法確保工程建設，保質保量完成樓盤交付；堅決依法依規做好重大事項信息披露，絕不傳播並及時澄清不實信息；以最大決心、最大力度保持公司經營穩定，化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。」

對於網傳「中國恒大集團正在與小米集團洽談出售恒大汽車65%股份」一事，集團聲明全文：「恒大汽車在戰略股東引進過程中，曾與小米集團有過初步交流，並未深入洽談推進。」