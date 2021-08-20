中期賽生收入約為13.313億元，按年升14.7%；毛利按年增加13%至10.459億元。毛利率按年減少1.1個百分點至78.6%，主要由於產品組合出現變化。期內從擇泰獲得最高收益，而擇泰與日達仙相比毛利較低，因為它涉及無形資產的攤銷成本。

集團期內來自自有產品的收入佔11.02億元，按年升9.9%，來自授權引入產品的收入5420萬元，2020年中期則無此收入，來自為業務合作伙伴銷售推廣產品的收入為1.748億元，按年升15.5%。

中期的收入成本按年升21.3%至2.854億元。中期研發開支按年升31.8%至3950萬元。集團指，隨着銷售及開發團隊的擴大，僱員福利增加10.8%。同時因2020年上半年受疫情的影響，研發活動被推遲或取消，但自2020年下半年起，研發活動逐漸從該影響中恢復並增長。此勢頭延續至2021年上半年。

截至六月底，集團已上市產品包括自有產品日達仙；授權引入產品；及於中國代表業務合作夥伴的推廣產品。

股份今早暫跌2.63%，報11.12元。