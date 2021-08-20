恒指低開75點 阿里巴巴開市跌近3% 恒大系普遍高開
文章日期：2021年8月20日 09:25
市場憂慮美聯儲「收水」及各地變種疫情，恒指續低開。港股今早低開75點或0.3%，報25241點，成交金額31億元；國指今早低開21點或0.24%，報8894點。恒生科技指數開市報6020點，跌0.38%。
ATMX普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.47%，報158.1元，為跌幅最大的藍籌，亦拖累大市跌56點。騰訊（0700）昨日回購18萬股，今早無升跌，報421.2元；美團（3690）跌1.28%，報200元；小米（1810）跌0.83%，報23.8元。
嗶哩嗶哩（9626）第二季經調整淨虧損8.58億元人民幣，開報507.5元，跌2.59%，創上市新低。
人行、銀保監會相關部門負責人約談中國恒大（3333）高管，要求積極化解債務風險，恒大系普遍高開。恒大報5.11元，升2.2%；恒大物業（6666）報6.2元，升3.16%。外電報道，恒大與小米洽談出售電動車部門股份，恒大汽車（0708）報10.9元，升9%；恒騰（0136）報3.97元，跌0.25%。
其餘個股方面，昨日放榜的中海油（0883），開市跌1.97%，報7.95元，另外兩大油股亦偏軟，中石化（0386）跌0.85%，報3.5元；中石油（0857）無升跌，報3.07元。
中資電訊股向上，昨日公布業績的中國聯通（0762）報4.7元，升5.62%。。中移動（0941）報51.6元，升0.29%；中興通訊（0763）收報27.3元，升1.87%；中國電信（0728）收報2.96元，升1.02%。
心瑋醫療（6609）今早掛牌，開市141.2元，跌17.43%。