今次新成立的特殊目的實體，其中無綫電視將擁有大部分股份及投票權。據公告，今次交易受多項條件規限，且倘並未於今年9月底或之前完成，其將告終止。無綫電視將電子商貿視為未來增長之重要引擎。交易預期將為無綫電視及士多帶來顯著且積極之協同效應。

據今次買賣協議，特殊目的實體將收購及認購，士多將發行士多之1.17億股D系列優先股，相當於士多已發行股本約75%，總代價為2億元，其中7000萬元將以現金支付，而1.3億元款項將透過提供包括藝人、電視商業廣告及無綫電視免費廣播及數碼平台之其他廣告產品資源配套支付。

TVB指，緊隨此項交易後，按商品總值計算，預期無綫電視之電子商貿業務規模將擴大逾四倍。無綫電視電子商貿業務於收購後之客戶基礎將由目前水平48萬名擴大至超過100萬名。

鑑於士多有超過10,000個SKU，預期無綫電視亦將因擴大產品組合及供應鏈資源而受惠，其將吸引用戶進一步增加用量，以及提升客戶體驗。TVB又指，預期融合倉庫管理、訂單處理系統以及取貨點網絡，能產生重大協同效應，並於交易後將可能成為香港最大規模電子商貿網絡之一。