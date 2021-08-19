騰訊兩年來首度回購 涉逾7600萬元購18萬股
文章日期：2021年8月19日 19:47
股王騰訊（0700）今日（8月19日）創下52周低後，隨即斥巨資回購，公司收市後披露今日以介乎419.4至435.2元，回購18萬股，涉資7696.5萬元。
騰訊對上一次回購，已是2019年8月29日至10月11日期間，當時騰訊合共在31個交易日連續回購，共斥近11.61億元。而最後的回購日10月11日，當日斥近3900萬回購12萬股，當時騰訊回購價介乎323.4至327.8元，故今次是事隔近兩年的首次回購。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
聯通：現有4至5間子公司可分拆上市 智網科技屬規模最小可「探路