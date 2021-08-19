思摩爾中期多賺1.28倍至29億人幣 內地市場收入勁升逾3倍
文章日期：2021年8月19日 19:38
電子煙股思摩爾（6969）公布，截至今年6月底止，中期經調整後淨利潤達29.75億元（人民幣，下同），較去年同期13.08億元升約1.28倍。每股盈利為0.48元，派中期息每股21港仙。
集團今年上半年收入達69.53億元，同比升79.2%；毛利率為54.9%，比去年同期49%增5.9個百分點。
儘管國家衛健委及世衛組織駐華代表處，早前曾發報告抨擊電子煙危害健康。按地區劃分，思摩爾上半年以內地市場收益升幅最為顯著，期內錄31.56億元，整體收入佔達45.4%；按年勁升3.3倍。
思摩爾今日收升2%至43.4元；單日成交6.23億元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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