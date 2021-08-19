路透：中國恒大與小米洽談出售電動車部門股份
文章日期：2021年8月19日 19:01
在本月10日，中國恒大披露有意出售恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）的部分權益。
相關新聞：人行銀保監約談恒大 促別傳播不實信息
今日傍晚，人民銀行、銀保監於官網發文，指於今日（8月19日）約談恒大集團高管，並指恒大集團作為房地產行業的頭部企業，必須認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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