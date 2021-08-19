聯通：現有4至5間子公司可分拆上市 智網科技屬規模最小可「探路」
文章日期：2021年8月19日 18:52
中國聯通（0762）董事長兼首席執行官王曉初表示，在港上市21年，首次派發中期股息，主要因上半年現金流表現強勁，想回饋股東。王曉初表示，明年會否繼續派發中期股息要因應投資情況，當中5Ｇ的資本投入仍存在多項不穩定，未能確定之後的派息水平，若明年的投資與今年相若，中期股息派發率較高。
王曉初回應有關分拆車聯網子公司智網科技Ａ股上市一事，他表示，公司現時潛在有4間至5間公司考慮分拆上市，今天公布的智網科技子公司屬規模最小的一間，可在資本市場中率先「探路，正就上市申請與監管部門溝通。他又舉例，中聯通與招商銀行（3968）合營的「招聯消費金融」公司亦潛在很大的上市機會，上市地點和時間仍未確定，又不排除到香港上市的可能性。
上半年移動月戶ARPU為44.4元，按年升8.5%，5G的ARPU達61元，王曉初預計，下半年5G ARPU會平穩增長，仍然維持下半年吸納4000萬戶5Ｇ客的目標。
對下半年中電信（0728）和中移動（0941）的「回Ａ」政策，王曉初稱，兩間企業「回Ａ」，在資本市場和用戶市場相對較為積極，在季內已對聯通造成壓力，但長遠而言，相信完成上市後市場將回歸理性，長遠對市場發展有利。
對於7月的河南水災，執行董事兼總裁陳忠岳表示，災情期間旗下服務曾有中斷，現時已全部恢復，預期數據及網路方面受影響涉及金額約2億元人民幣。
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