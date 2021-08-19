中國電力組合資進軍儲能產業
文章日期：2021年8月19日 18:53
中國電力（2380）宣布，與北京海博思創科技股份公司，合資成立新源智能儲能源發展（北京）（下稱新源智儲）公司，藉此中國電力進軍儲能産業。新源智儲的業務定位專注在儲能電站項目 的開發、投資和EPC（設計、採購、施工等）、 整站設備的研發及集成、儲能電站控制系統的設計與研發、電站運營服務。
該集團表示，新源智儲擬開發針對儲能電站運營平台的數據監測、數據挖掘、數據分析技術、信息安全技術以及能源聚合調度（虛擬電廠）等核心技術，並有信心在成立後的半年內拿下1個吉時容量的儲能項目，成爲業內儲能增量的第一名，並用2年左右實現國家級儲能創新研發中心落地，形成核心技術體系和標準體系。未來新源智儲將先從母公司自身需求起步，之後將會拓展外部市場。
新源智儲受恵於數量衆多的儲能電站獲取海量數據，並借助雲端控制平台，將多元參與與主體一起形成具規模的虛擬電廠，以及參與電網的調峰調頻，使數據能爲生産運營服務，實現儲能資産 的數字化運營。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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