葉氏化工今年上半年銷售額錄84.5億元，較去年同期44.66億元，同比增近九成；期內銷售量則錄76.7萬噸，按年升16%。主要由於由於溶劑產品售價飆升，以及售出葉氏化工大廈的一次性收益所致。

集團指，隨着新冠肺炎疫情緩和帶動經濟復蘇下，各項核心業務有望繼續穩中漸進，並預期原材料價格將在下半年高位稍回，亦有助業務表現回升。

葉氏化工今日收報5.6元，升0.9%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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