葉氏化工上半年勁賺4.1倍至3億 中期連特別息共派22仙
文章日期：2021年8月19日 18:40
本地老牌化工產品製造商葉氏化工（0408）收市後公布，截至今年6月底止中期業績，純利按年大幅攀升4.1倍至3億元。每股盈利為53.9仙；宣派中期股息12仙，連同慶祝集團創辦50周年的特別股息每股10仙，合共派息22仙。
葉氏化工今年上半年銷售額錄84.5億元，較去年同期44.66億元，同比增近九成；期內銷售量則錄76.7萬噸，按年升16%。主要由於由於溶劑產品售價飆升，以及售出葉氏化工大廈的一次性收益所致。
集團指，隨着新冠肺炎疫情緩和帶動經濟復蘇下，各項核心業務有望繼續穩中漸進，並預期原材料價格將在下半年高位稍回，亦有助業務表現回升。
葉氏化工今日收報5.6元，升0.9%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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