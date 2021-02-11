鞋業股九興（1836）中期扭虧為盈，中期純利3113.2萬美元（下同），2020年中期虧損為524.7萬元，每股基本盈利為0.0393元（約0.3047港元），派每股中期息0.21港元，2020年中期無派息，派息率約7成。

集團中期收入按年升36%至6.955億元，主要由於訂單回升及去年受新冠肺炎疫情嚴重影響造成的低基數效應。集團中期毛利率為20%，按年升3.4個百分點，主要因回歸於正常的季節性波動，使高企的平均售價產品，包括靴子的佔比增加所致。

集團指，鞋履產品的平均售價於回顧期的六個月內增加4.5%至每雙25.8元，而於二零二零年首六個月為每雙24.7元。按產品分類計，主要增長驅動力之一的運動鞋履分部需求繼續快速增長，按同比基準計算，收入增長28%，佔製造業務總收入的42.1%。而高端奢華類的收入按年增長近100%，佔製造業務總收入的9.6%。休閒類鞋履的需求強勁回升，按年增長

51.3%，佔製造業務總收入的33.6%。時尚類產品復甦相對較緩慢，按年增長5.7%，佔製造業務總收入的14.7%。

集團預期，出貨量於2021年下半年將繼續回升，然而由於2020年下半年的基數較高，出貨量及收入的復甦步伐可能因而放緩。集團又提到，2021年提升客戶組合的策略將使退出服務若干客戶的成本增加。但長遠而言客戶組合提升策略為利潤率增長的方向。由於預期未來數年訂單將

會穩步增長，已啟動根據需求而穩步增加產能的計劃，於印尼的新工廠將於2021年第三季度開始投產，預計將於2022年為整體銷售額作出貢獻。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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