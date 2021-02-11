亞視擬與Juggernut開發亞姐NFT
文章日期：2021年8月19日 18:29
亞洲電視（0707）宣布，旗下亞視文化娛樂（香港）與獨立第三方Juggernaut DeFi之代表公司Dalton Technology Inc.， 訂立不具法律約束力的非同質化代幣（NFT）戰略合作夥意向書，意向書有效期為一年。Juggernaut 將會成為亞視文化的官方合作夥伴和NFT提供方，初步先以亞洲小姐系列的知識產權，開發NFT。
亞視文化將提供亞洲電視的電視節目，包括但不限於亞洲小姐競選的知識產權，以及其他營銷材料製作該IP Rights的NFT（即ATV NFTs），包括照片和視頻。Juggernaut將提供有關基於IP Rights ，以創造ATV NFTs的相關技術支援。雙方同意首批次推出亞洲小姐系列IP Rights相關的ATV NFTs；雙方將通過各自的渠道和網絡平台推廣ATV NFTs，及將按一定比例分享來自亞洲電視IP Rights 的ATV NFTs 產生的所有收入。
該集團根據Juggernaut提供的資料，Juggernaut是一個備有幣安兼容性的完整定製DeFi（即在以太坊區塊鏈上，開發出來的金融應用程式，NFT是其中一種運用區塊鏈技術，打造的金融項目）套件、治理和NFT生態系統。Juggernaut正在構建一個生態系統，結合DeFi和NFT兩者的可能性。目前，Juggernaut的戰略投資夥伴包括高盛集團（加拿大）、SFIP、幣安、軟銀（英國）等。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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