人行銀保監約談恒大 促別傳播不實信息
文章日期：2021年8月19日 18:11
據中國人民銀行及銀保監官網公布，於今日（2021年8月19日），人民銀行、銀保監會相關部門負責同志約談恒大集團高管。
人民銀行、銀保監會指出，恒大集團作為房地產行業的頭部企業，必須認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。
中國恒大系今日全跌，當中中國恒大（3333）跌4.76%，收報5元，恒大汽車（0708）跌14.53%、恒大物業（6666）跌7.4%、恒騰網絡（0136）跌3.4%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年8月24日 (星期二)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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