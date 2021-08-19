嘉里建設：續有興趣在中港增加土儲
文章日期：2021年8月19日 18:05
嘉里建設（0683）近期積極在港增加土地儲備，集團主席黃小抗表示，在內地及香港的土地儲備已分別正2092萬及144萬平方呎，足夠未來5年及以後健康發展甚至增長所需。集團在內地方面，會集中在長三角及珠三角大灣區的中心城市，物色發展城市綜合體的發展機會。在港方面則會偏向住宅發展，當中包括會涉足豪宅、中端及大眾化市場，會透過獨資及合資參與。他們對中港的樓市充滿信心，並繼續有興趣增加土儲。
最近集團先後購入十八鄉及古洞農地，首席財務官藍秀蓮指出，主要是看好十八鄉的發展機會，集團會在區內提供500個住宅單位；另在古洞購入多幅農地後，會用作儲備，慢慢留意發展的機會。在推售樓盤方面，黃竹坑揚海預計有600個單位推出，部署在之後兩、三個星期銷售，戶型由一至四房，短期將開價單及示範單位。至於黃竹坑站四期項目，總樓面達63.8萬平方呎，將準備動工，會計劃在明年預售，到2025年落成。在筆架山的新盤緹山項目，在上半年度已售數個單位，首期至今已售超過五成單位，單位面積較大的第二期項目，則會遲些開售。
香港的零售物業MegaBox方面，藍秀蓮稱，新冠肺炎疫情對該商場去年影響較大，但是今年已見回穩，加上近期政府推出電子消費券，再配合不同宣傳活動，並以家庭客做定位下，人流及銷售均見進一步改善。
在內地方面，黃小抗稱，嘉里建設在鄭州的樓盤已售70%，受水災影響不大，下半年會繼續銷售不去。武漢的樓盤則受內地疫情影響不大。內地近期的第二季國內生產總值（GDP）增長較第一季放慢，主要與去年同期基數較低有關，但是內地的經濟復甦及疫情控制不俗，以他所見無論寫字樓、服務式公寓及酒店增長不錯，均比去年同期大增。內地的措施無疑增加對發展商的難度，要尋求性價比好的項目不容易，因此在發展項目時，他是會審慎發展，冀爭取最好效果。
藍秀蓮補充，嘉里建設已按要約提呈嘉里物流（0636）股份，料在兩個月內完成出售，屆時會派一次性特別息。
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